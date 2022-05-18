Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevinden ayrılan Hüseyin Eroğlu, Altınordu'daki sistemin aynı şekilde devam edeceğini belirterek, "Benim ne yapacağım konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken. Öncelikli olarak Avrupa’ya gidip tüm yenilikleri yerinde görüp incelemek ve yeni bir projeye başlamak istiyorum." dedi.
Eroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’de 10 yıl aralıksız bir takımda görev yapmanın olmadığını belirtti. Altınordu'nun futbol okullarından A Takımı’na kadar dev bir organizasyon olduğunu bildiren Eroğlu, " Böyle bir sistemi ancak birlikte hareket ederek çevirebilirdik ve bunu başardık. Sportif başarıya değil, her zaman daha iyisini gerçekleştirmeye, Türk gençlerine rol model olmaya, onlarla daha güzel bir geleceğe yürümeye odaklandık. Bugün Altınordu varsa, bunda görev yapan herkesin, bizimle birlikte yürüyen sponsorların, medyanın ve kamuoyunun büyük emeği var." değerlendirmesinde bulundu.
Sistemin çok sayıda yıldız yetiştirdiğini aktaran Eroğlu "Bir yandan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Oğulcan Ülgün, Erce Kardeşler, Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Enis Destan, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Ozan Can Oruç, Alican Özfesli ve Taha Tepe gibi oyuncuları yetiştirdik. 10 yıllık süreçte Genç Milli Takımlar’a 68 oyuncu verdik. Bu oyuncular 1000’e yakın ay-yıldızlı formayı giyerek ülkemizi temsil etti. Akademi ekiplerimiz 15 Türkiye şampiyonluğu kazandı." ifadelerini kullandı.
Eroğlu, oluşturulan sistemin Altınordu’yu 10 yıl boyunca ayakta tuttuğunu, futbolcu transferinden 500 milyon liranın üzerinde gelir yaratıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın kurduğu, bizim kusursuz uyguladığımız sistem, herkesin hayal gibi baktığı şeylerin birer birer gerçekleşmesini sağladı. Gelinen noktada borcu olmayan, kurumsal yönetim ilkeleriyle yönetilen, kısa, orta ve uzun vadeli planları belirli bir kulüp konumuna gelerek Altınordu armasını en yükseğe çıkardık. Bayrağı 10 yıldır birlikte olduğum Ufuk Kahraman’a teslim etmek güzel bir duygu. Altınordu sistemi aynı şekilde devam edecektir, buna inanıyorum. Benim ne yapacağım konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken. Öncelikli olarak Avrupa’ya gidip tüm yenilikleri yerinde görüp incelemek ve yeni bir projeye başlamak istiyorum."
Altınordu'da 2012-2013’de göreve başlayan Eroğlu, lig ve kupada 369 maçta takımının başında sahaya çıktı.
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