Hüseyin Eroğlu, yaptığı açıklamada, kötü bir süreç yaşadıklarını ve bunu değiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Kaybetmenin verdiği özgüven kaybının takımı olumsuz etkilediğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:
"Bandırmaspor maçının ilk yarısı bizim açımızdan çok kötü geçti. Müsabakanın başında kaptırdığımız birçok top bize pozisyon olarak geri döndü. İkinci yarı biraz daha ön alanda oynama hedefindeydik. Rakibi baskılamak, pozisyon üretmek istedik. Bir kaç önemli pozisyonumuz vardı ancak onları da sonuçlandıramadık. Rakibimiz de gerçekten iyi oynadı. Bizim baskıda eksik kalmamız, ikili mücadele kazanamamamız rakibin avantajına oldu. Üzgünüz. Çevirmemiz gereken haftalar var ama bir türlü skoru elde edemiyoruz. Bu maçta da mağlup olduk ve üzgünüz. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Belki her hafta aynı şeyi söylüyorum ama bir reaksiyon vermemiz gerekiyor."
Ligde üst üste 7. mağlubiyetini alan Altınordu, 26. haftayı 22 puanla 18. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi küme düşme hattının üzerinde 15. sırada yer alan Kocaelispor'un 6 puan gerisinde bulunuyor.
Gelecek hafta 28 Şubat Pazartesi günü deplasmanda diğer İzmir ekibi NasaDoge Menemenspor'la karşılaşacak Altınordu'da dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Metehan Yılmaz forma giyemeyecek.
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