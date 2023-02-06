HSK'dan deprem bölgesi ile ilgili açıklama

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HSK Genel Sekreterliği'nden, Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli depremle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durum söz konusu olmadığı bilinciyle hareket edilerek tutuklu ve acil işler, otopsi işlemleri, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyet gösterilecektir. Adli hizmet binaları hasar gören veya kullanılamayacak durumda olan adli mahallerde, yargısal iş ve işlemlerin öncelikle yargı çalışanlarının sağlığı ve depremin ortaya çıkardığı durum gözetilerek gerçekleştirilmesi, gerekirse durum normal seyrine dönünceye kadar bu amaçlarla yargısal faaliyetlere ara verilebileceği göz önünde bulundurulacak.

Tarafların hazır bulunduğu hallerde, adli hizmet binasının fiziki durumu müsaitse taraf iradeleri esas alınarak, adli iş ve işlemler (ifade, duruşma, keşif, v.s) daha önce planlanan şekilde sürdürülecek. Söz konusu iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir güne tehiri hususu Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerce değerlendirilecek. Tüm milletimizi derinden etkileyen deprem felaketi sebebiyle yukarıda sayılan yer adliyelerinde sürdürülmekte olan adli iş ve işlemlerde, yine aynı yer barolarına kayıtlı olarak görev yapan avukatlar ile bu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına eski hale getirme konulu talep ve mazeretler yaşanan depremin yarattığı sonuçlarla birlikte hassasiyet içerisinde değerlendirilecek."

Deprem felaketinden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hakim ve Cumhuriyet savcıları ile personelin kanun uyarınca sahip oldukları izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili Komisyon Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olumlu değerlendirileceği bildirildi. Açıklamada, "Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret talepleri, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanacak" denildi.