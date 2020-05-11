Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir'in Karşıyaka ilçesi Hakimi Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.

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