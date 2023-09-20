Hrant Dink cinayetine ilişkin davada tahliye

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın, "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde komiser yardımcısı olan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bu davanın tutuklu sanığı Adem Sağlam ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ahmet İskender ve Zeynel Abidin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.