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Son dakika haberi Hollanda'ya gidecekler için yeni karar!

Hollanda, AB dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Çift doz aşı yaptıranlar artık Hollanda'ya turistik ziyaret yapabilecek

05.07.2021 - 15:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Hollanda'ya gidecekler için yeni karar!
Hollanda'ya gidecekler için yeni karar!
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DHA

Konuyla ilgili olarak SunExpress tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2021'den itibaren Hollanda, aşıları tam olan tüm yolcular için giriş yasağını kaldırdı. İlgili yolcuların yola çıkmadan önce iki doz EMA veya WHO onaylı aşı almaları gerekmektedir. Covid-19'dan iyileşme veya Janssen aşısının uygulanması durumlarında sadece bir doz aşı yeterlidir" denildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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