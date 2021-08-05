"HelpTurkey" paylaşımlarına soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırılmıştır" bilgisi verilirken, "Bu inceleme ve araştırma neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır" denildi.
Hesaplardan bilgi kirliliğine yol açan ve gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, "kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği" bildirildi.
HELP TURKEY PAYLAŞIMLARI
Başsavcılık, "HelpTurkey" hashtag'iyle yapılan paylaşımların "Militer Doktrin" ve "News Page Turkish" isimli Twitter hesaplarından paylaşım yapıldığının tespit edildiği açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Paylaşımların içeriklerinin tetkiki neticesinde; teknik düzlemde bir manipülasyonla birlikte asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması gibi stratejiler izlenerek yangınla mücadele eden ilgili kamu görevlilerinin ve gönüllülerin yangının söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen, bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmenin sonucunda Türk Ceza Kanununda düzenlenen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama, halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme gibi suçların işlendiği kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili re’sen soruşturma başlatılmıştır.
Ayrıca ilgili birimlere devam eden eylemlere ilişkin sahte hesapların koordinasyonunu sağlayarak ve suç unsuru içeren paylaşımları dolaşıma sokarak suça iştirak ettiği anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli teknik analizlerin yapılmasına yönelik talimatlar verilmiş olup suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde yeni soruşturmalar açılacaktır."
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