Hekimlere 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam

DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildi.

Hekimlere ek gösterge zammını öngören yeni maddeler Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi.

Buna göre, bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı öngörülüyor.