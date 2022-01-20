AYM, başsavcılığın görüşünü HDP'ye gönderdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Kasım’da HDP’nin kapatılması davasında esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi’ne sunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından kaleme alınan görüşte; HDP’nin “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” belirtilerek, temelli kapatılmasına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu görüş Anayasa Mahkemesi tarafından HDP’ye gönderildi.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? HDP, esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak. Daha sonra belirlenecek bir tarihte yüksek mahkemede, Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP de sözlü savunma yapacak. Bu süreçten sonra ise raportör davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporu üyelere dağıtıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği bir günde yapılacak toplantıyla kapatma istemi esastan görüşülerek karara bağlanacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.

451 KİŞİ İÇİN SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etmişti. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak talep edilmişti.