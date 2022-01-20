Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı Son dakika: HDP'ye kapatma davasında önemli gelişme

Son dakika haberi HDP'ye kapatma davasında önemli gelişme

Anayasa Mahkemesi, kapatma talepli davaya ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın esas hakkındaki görüşünü HDP’ye gönderdi. Şimdi HDP, esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak. Fevzi Çakır'ın haberi..

20.01.2022 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP'ye kapatma davasında önemli gelişme
AYM, başsavcılığın görüşünü HDP'ye gönderdi
0:00 / 0:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Kasım’da HDP’nin kapatılması davasında esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi’ne sunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından kaleme alınan görüşte; HDP’nin “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” belirtilerek, temelli kapatılmasına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti. Bu görüş Anayasa Mahkemesi tarafından HDP’ye gönderildi.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? HDP, esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak. Daha sonra belirlenecek bir tarihte yüksek mahkemede, Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP de sözlü savunma yapacak. Bu süreçten sonra ise raportör davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporu üyelere dağıtıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın belirleyeceği bir günde yapılacak toplantıyla kapatma istemi esastan görüşülerek karara bağlanacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.

451 KİŞİ İÇİN SİYASİ YASAK İSTENİYOR

Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etmişti. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak talep edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi
Kartal'da karaya oturan gemide yangın çıktı
Kartal'da karaya oturan gemide yangın çıktı
Sömestr yarın başlıyor!
Sömestr yarın başlıyor!
Sevgilisi kolunu kıvırarak kırdı! İki platin takıldı! İşte ceza!
Sevgilisi kolunu kıvırarak kırdı! İki platin takıldı! İşte ceza!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.