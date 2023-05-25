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Son dakika haberi HDP ve YSP basın toplantısı düzenleyecek

HDP ve YSP eş genel başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak

Giriş: 25.05.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: HDP ve YSP basın toplantısı düzenleyecek
Habertürk Ankara

HDP ve YSP Eş Genel Başkanları bugün saat 13.30'da düzenleyecekleri basın toplantısıyla, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıklayacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın bugün HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutum duyurulacak.

DÜN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denildi.

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