HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi 20 Ocak'ta görüşülecek

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ulaştı.

Adıyaman'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında bir fezleke hazırladı. Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Adalet Bakanlığının ardından dün TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bugün TBMM'ye ulaşan fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

20 OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ 20 Ocak Perşembe günü Karma Komisyonu toplantıya çağırdı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM'ye gelen dokunulmazlık fezlekeleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk ediliyor. Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor. 1 veya daha fazla dosyanın gündeme alınması halinde Karma Komisyon bünyesinde 'Hazırlık Komisyonu' kurulacak ve bu komisyon, 1 ayda dosyayı karara bağlayacak. Komisyon, çalışma süresi içinde savcılık ve ilgili yerlerden dosya ile ilgili yeni bilgi ve belge isteyebilecek. Dosyası görüşülen milletvekiline verilecek süre içinde sözlü ya da yazılı savunması istenecek. Milletvekili kendisinin yerine isterse başkasını da savunma yapmak üzere tayin edebilir.

Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Karma Komisyon toplanıp, konuyu görüşerek oylayacak. Komisyonun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai karar verilecek. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, komisyonda olduğu gibi Genel Kurul'da da savunma yapma hakkı bulunuyor. Genel Kurul´da, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınırsa dokunulmazlığı kaldırılan vekil için yargı yolu açılmış olacak.