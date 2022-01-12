HDP'li Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Güzel hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.