HDP'den Saadet Partisi'ne ziyaret

DHA

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ile Buldan ortak basın açıklaması düzenledi

Karamollaoğlu, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Son zamanlardaki gelişmeleri, özellikle de ekonomideki fikirlerimizi dile getirdik, getirdiler. Ülkemiz demokratik bir ülke. Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasilerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Parlamento mutlaka aktif olmalıdır. Seçime yaklaşıyoruz, elbette çok uzun bir zaman sonra değil. 1,5 yıldan daha az bir zaman kaldı. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yollarını bu istişarelerle araştırıp geliştirmekte, siyasilerin üzerine bir tür vecibe olarak düşmektedir" dedi.

HDP'li Buldan ise, "Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda almış olduğumuz kararla birlikte 4 siyasi partiyi ziyaret etme kararı aldık. Bugün, Türkiye toplumunun büyük ekonomik kriz yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp, Türkiye'nin geleceği açısından bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin gerçekten bir erken seçime ihtiyacı var" ifadesini kullandı.