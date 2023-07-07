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        Son dakika haberi Haziran ayında 15 bin göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. 6 bin 880´ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor" açıklamasında bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 15:02
        Haziran ayında 15 bin göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

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