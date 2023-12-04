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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hava Kuvvetleri vurdu! 5 terörist etkisiz

        Son dakika haberi Hava Kuvvetleri vurdu! 5 terörist etkisiz

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:33
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        Hava Kuvvetleri vurdu! 5 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

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