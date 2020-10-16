Hatice hemşirenin arkadaşları: Şaşkınız

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cansız bedeni bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun arkadaşları, yaşadıkları şaşkınlığı ve üzüntüyü anlattı.
SUAT AKSOY GÖZALTINA ALINDI
Didim'de geçen cumartesi günü kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalarla Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tusu'yu tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı.
İKİNCİ SORGUDA VAHŞETİ İTİRAF ETTİ
Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, cinayeti itiraf etti. Suat Aksoy ifadesinde, Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi arabasına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cansız bedenini bataklığa gömdüğünü söyledi.
CANİ ESKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI
Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Tusu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Tusu'nun cenazesi dün Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
'HAYAT DOLU, GÜLER YÜZLÜ BİR BİRİYDİ'
Tusu'nun Didim Devlet Hastanesi'nden mesai arkadaşı Nevin Duran, "İki yıl hastanede birlikte çalıştık. Yatalak hastalara birlikte gidip, evlerinde çok baktık. Hayat dolu, planlı ve programlı, işini bilerek yapan, aklı başında, son derece güler yüzlü biriydi. Ben bir işin içinden çıkamadığımda, oğlumu evlendireceğim zaman hep manevi destekte bulunmuştur. Her konuda bana destek olurdu. En son yaşadığı sitede birisi rahatsızlanmıştı, onu hastaneye getirdi o zaman kendisini görmüştüm" dedi.
'HALEN ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ'
Hatice Tusu'nun koro arkadaşı Hüseyin Çakır da, "Didim Kültür ve Sanat Derneği adı altındaki korada birkaç yıl birlikte çalıştık. Hatice de Suat da arkadaşımızdı. Hatice hanım çok iyi biriydi. Arkadaşlarımızın ikisi de çok efendi kişilerdi. Böyle bir olay nasıl yaşandı, halen şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.
'BU OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Cumhuriyet Kadınlar Derneği Didim Şube Başkanı Selma Özöğretmen, "Dernek olarak biz de bu konuda tarafız. Hiç kimse hiçbir kadını öldüremez. Sebep ne olursa olsun. Kadın cinayetlerine son verilmesini istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
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