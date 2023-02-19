Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor

Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu

Giriş: 19.02.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
HABERTURK.COM

Takımın ligden çekilmesinin ardından futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri hakkında kulübün internet sitesinden bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, "Mehdi Boudjemaa'nın sezon sonuna kadar Ferencvaros'a, Samuel Adekugbe'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sezon sonuna kadar Antalyaspor'a, Saba Lobjanidze'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e, Abdullah Yiğiter'in sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Başakşehir, Sultangazi ve Arnavutköy deprem riski
Başakşehir, Sultangazi ve Arnavutköy deprem riski
Depremi algılayan sensörlü balonlar
Depremi algılayan sensörlü balonlar
TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi
TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.