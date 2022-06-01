Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbalta ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Özat, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.