Kulüpten yapılan açıklamada, "Strahil Popov ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Popov'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

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