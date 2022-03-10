Ömer Erdoğan, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında Fatih Karagümrük'e karşı önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

İyi bir rakibe karşı oynayacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bu maçta seyirci anlamında çok büyük destek bekliyoruz. İnşallah en az 10 bin taraftar önünde bu maça çıkmamızı sağlarlar. İyi hazırlandık, seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Cezalı oyuncumuz yok ancak kart cezası sınırında oyuncularımız var. Geçen hafta Sadık Baş sakatlanmıştı. En az 2 hafta aramızda olamayacak. Onun dışında eksiğimiz bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçen hafta 2-2 biten Gaziantep FK maçını da değerlendirerek, karşılaşmanın hakkının beraberlik olduğunu, buradan alınması gereken notları çıkarttıklarını vurguladı.

Orta saha oyuncularından Ruben Ribeiro'nun "disiplinsiz davrandığı" iddiasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "Ruben bizim yaramaz çocuğumuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok hırslı olduğundan zaman zaman sahada kalmak istemesinden veya sahada istediği şeyler olmadığı zaman verdiği tepkisi diğer oyunculardan farklı olabiliyor. Ben onu iyi tanıdığım ve niyetinin iyi olduğunu bildiğim için sıkıntı yaratmıyor." şeklinde konuştu.