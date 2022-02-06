Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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