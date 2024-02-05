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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi - Son dakika haberler

        Son dakika haberi Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:03 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:34
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        Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

        Kararı Hatay Valiliği duyurdu.

        Fotoğraf: AA

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