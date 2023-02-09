HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem neticesinde enkaza dönen Hatay'da saat 21.49'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü AFAD tarafından Hatay, Arsuz olarak açıklanırken, depremin derinliği 15.49 km.

AFAD, yine saat 21.49'da bu sefer Ankara, Haymana'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu depremin derinliği ise 7 km.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise bugün saat 21.36'da 3.6 büyüklüğünde, 8 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Fotoğraf: AA

DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...