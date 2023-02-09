Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM | Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın açıklamasına göre Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Giriş: 09.02.2023 - 22:29 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA DEPREM | Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem neticesinde enkaza dönen Hatay'da saat 21.49'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü AFAD tarafından Hatay, Arsuz olarak açıklanırken, depremin derinliği 15.49 km.

AFAD, yine saat 21.49'da bu sefer Ankara, Haymana'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu depremin derinliği ise 7 km.

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise bugün saat 21.36'da 3.6 büyüklüğünde, 8 km derinliğinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Fotoğraf: AA

DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'den deprem yorumu: Son 100 yılın en yıkıcısı
ABD'den deprem yorumu: Son 100 yılın en yıkıcısı
BioNTech'ten deprem bölgesine 1 milyon avro destek
BioNTech'ten deprem bölgesine 1 milyon avro destek
İspanya sahra hastanesi gönderdi
İspanya sahra hastanesi gönderdi
İki ildeki cezaevinde firar girişimi engellendi
İki ildeki cezaevinde firar girişimi engellendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.