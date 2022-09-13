Hastane randevusunda kota iddiası

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Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde yeni bir uygulamanın devreye girdiği iddiası var. Bu iddiaya göre, bir ayda üçten fazla randevu alınamayacak.

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.