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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

        SP'li Milletvekili Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

        Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:54
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        SP'li Bitmez'in sağlığıyla ilgili açıklama!
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        TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirmek üzereyken bir anda yere yığılan ve tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili olarak, Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik açıklamada bulundu.

        "HAYATİ RİSK DEVAM EDİYOR"

        AA'da yer alan habere göre Prof. Dr. Özatik, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sorular üzerine, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

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        CHP'Lİ ÖZEL'DEN ZİYARET

        Bitmez'e geçmiş olsun demek için ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Dün ben İstanbul'da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumdan haberdar etti.

        Hasan Bitmez, bizim ilk günden beri Meclis'e geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan sürekli odamıza, grubumuza gelen, giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren, çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi" diye konuştu.

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        #Hasan Bitmez
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