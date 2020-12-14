Hamile kadına korkunç saldırı!

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Bulut Kutlu’nun haberine göre olayda, sokakta yürüyen Güler G., bir erkek tarafından önce sözlü saldırıya uğradı. Kadının tepki göstermesi üzerine saldırgan tekme atarak kaçtı.

Yere yığılan kadının yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.