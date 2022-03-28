Arkas Spor: 3 - Halkbank: 1

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay)

Halkbank: Ramos, Bruno, Vigrass, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Efe Bayram, Vucicevic)

Setler: 25-20, 17-25, 25-19, 25-23

Süre: 118 dakika (26, 28, 31, 33)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Arkas Spor, lider Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 25. haftaya kadar mağlubiyetini bulunmayan Halkbank ilk yenilgisini aldı.