Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Fransız ekibi Narbonne Volley’i 3-0 mağlup etti. Halkbank, Fransız ekibi Narbonne karşısındaki rövanş maçını ise 22 Mart’ta Fransa’da oynayacak.

Salon: Başkent Spor

Hakemler: Fragkakis, Visan

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram)

Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva De Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Gabin, Bouguerra, Durand, Duee, Zerba)

Setler: 25-20, 25-22, 25-23)

Süre: 27, 29, 35 (91 dk)