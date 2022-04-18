Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan Dinçer

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Vucicevic, Abdullah Çam)

Arkas Spor: Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Da Silva)

Setler: 25-27, 25-27, 22-25

Süre: 99 dakika (31, 39, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen ilk 2 seti 27-25 önde bitiren Arkas Spor, üçüncü sette de hata yapmayarak maçı 3-0 kazandı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 21 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Seride galibiyet sayısının eşitlenmesi halinde üçüncü maç, 24 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak.