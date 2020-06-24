İstanbul Bağcılar'da, Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde özel halk otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü. Otobüsün arka sağ lastiği oluşan çukura düştü.

DHA'nın haberine göre, yolcu taşıyan otobüste herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.