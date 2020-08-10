Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.