Hakkari ve Van'da 405 kilo eroin ele geçirildi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltında. Kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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