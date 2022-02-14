Hakkari'de Eren-25 operasyonu başlatıldı!

Hakkari'de "Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personel (37 operasyonel tim) görev alıyor.