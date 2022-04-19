Hakkari'de büyük operasyon!

Hakkari’de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.