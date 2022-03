A Milli Futbol Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı.

Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla kaptanlığa yükselmesi hakkında açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, “Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2013’ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey, Arda ağabey ve son olarak Burak ağabeyin taşıdığı görev artık benim üstümde. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. Fransa ve İzlanda gibi önemli zaferler elde etmiştik. İnşallah yarın da iyi bir maç sergileriz.” dedi.

Stefan Kuntz'un kullandığı üçlü savunma sistemini değerlendiren Hakan, şu sözleri kullandı:

“Kendi kulübümde 3-5-2 oynuyoruz. Kuntz ile 3-4-3 oynadık ve gayet memnunum. Bizim de bu sistemle oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Avrupa’da artık herkes üçlü defans oynuyor. İkinci yarı Portekiz’e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Şans bulduk ama maalesef olmadı. Gelişmek için çok zamanımız var ama çok çalışmamız gerekiyor. Bu sistem için hiçbirimiz hocamız ile konuşmadık. Bu Stefan Kuntz'un ve teknik ekibin kararı.”

"Burak Yılmaz çok yürekli bir insan"

Portekiz maçı sonrası yaşanan üzüntüyü anlatan Milli futbolcu, “Portekiz maçından sonra herkes çok üzgündü. İnanın Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez. Biz takım olarak onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu takım için çok hizmet gösterdi ve bizi her zaman sahiplendi. Hiçbir zaman buraya gelmemek için bahane bulmadı. Ona teşekkür ediyorum. Benim için çok yürekli bir insan.” ifadelerini kullandı.

Bir İtalyan muhabirin İtalya Ligi ve milli takımı hakkında sorularını yanıtlayan Hakan, şunları söyledi:

"İtalya her zaman favoridir ve oyun sistemleri her daim çok hoşuma gitmiştir. Taktiğe önem veren, kaliteli oyunculara sahip bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuz. Serie A'ya dönünce kulübüme ve şampiyonluğa odaklanmam gerek. Döndüğümde Juventus ile final niteliğinde bir maç oynayacağız. Milan lider ve bizim bir maçımız eksik. İnşallah dönünce galibiyetlerle liderliği alırız."