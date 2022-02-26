Haftanın MVP'si Anadolu Efesli Micic

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 27. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon 2'nci, kariyerinde ise 8. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

2020-2021 normal sezonunun MVP'si Micic, Anadolu Efes'in sahasında 109-77 kazandığı Maccabi Playtika maçında 20 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.