Haftanın hakemleri açıklandı

24´üncü haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

20.00 İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor (Cüneyt Çakır)

20.00 Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Kadir Sağlam)

13.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor (Mustafa Kürşad Filiz)

16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa (Zorbay Küçük)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ali Palabıyık)

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Mete Kalkavan)

19.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

19.00 Göztepe - Altay (Sarper Barış Saka)