Haftalık vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart tarihleri arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı vaka haritasına göre, vaka sayıları İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de 324,82 oldu.