İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 Haziran Cumartesi günü LGS nedeniyle 81 ilde 09.00-15.00 arası sokağa çıkılmayacak. 27 Haziran Cumartesi günü YKS nedeniyle 81 ilde 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30 - 18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak...

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."