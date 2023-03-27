TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.