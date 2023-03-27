VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, 2 hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.