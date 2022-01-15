Almanya Bundesliga'nın 19'uncu haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Freiburg'u 5-1 mağlup ederek maç fazlasıyla lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Karşılaşmada 2 gol atarak bu sezon Bundesliga'da 15'inci golünü kaydeden Erling Haaland, mücadelenin ardından kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund yönetiminin kendisine baskı uyguladığını vurgulayan Haaland, "Kulübüme duyduğum saygıdan dolayı 6 aydır bir şey konuşmamayı tercih ettim. Ama kulüp, gelecek sezon için karar vermem konusunda bana baskı uygulamaya başladı. Benim yapmak istediğim tek şey, futbol oynamak. Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar ve bu da benim kısa sürede karar vermek zorunda olduğum anlamına geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü çok fazla maçımızın olduğu zor bir periyoda girmiş durumdayız" dedi.
ADI BİRÇOK KULÜP İLE ANILIYOR
Alman ekibi ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland için Avrupa'nın dev kulüpleri birbiri ile kıyasıya bir yarış içerisinde. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'nin Haziran ayında sona erecek sözleşmesini uzatmaması durumunda Haaland için Borussia Dortmund ile pazarlık masasına oturacağı iddia ediliyor.
21 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunması beklenen bir diğer kulüp ise Manchester City.
Sergio Agüero'nun ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde bir forvet kadrosuna katmayan İngiliz ekibinin sezon sonunda Norveçli oyuncuyu transfer edebilmek için Dortmund'a teklif götüreceği İngiliz basınında yer alıyor.
Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de hem Kylian Mbappe'yi hem de Erling Haaland'ı kadroya katmayı hayal ettiği ve bu konuda şartları zorlayacağı konuşuluyor.
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