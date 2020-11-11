Ankara Güvenpark'ta, PKK/KCK terör örgütünün düzenlediği, 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 344 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili açılan, 3 sanıklı ikinci davada karar çıktı.
DHA'nın haberine göre, ana davada 'terörün finansmanı' suçundan verilen 8 yıl hapis cezası bozulan sanık Suphi Akbaş'a 37 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10 bin 276 yıl hapis, diğer 2 sanığa da 15'er yıl hapis cezası verildi.
Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da, bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018´de karara bağlandı.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce görülen davada, davanın bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan'a '36 kişiyi öldürme' suçundan 36 kez, 'devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma' suçundan da 1 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, '342 kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 10 bin 260 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca 2 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu, 6 sanığa değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 7 sanık ise beraat etti. Aralarında PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Salih Müslim´in de bulunduğu 36 sanığın dosyası ise ayrıldı.
İKİNCİ DAVA AÇILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ana davanın firari sanığı ve saldırının planlayıcısı olduğu ileri sürülen Vahit Ayçil'in kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında da dava açıldı. Ankara 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ana davada 'silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle yardım ederek terörizmi finanse etmek´ suçundan aldığı 8 yıl hapis cezası az bulunarak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından bozulan sanık Suphi Akbaş´ın dosyasını da 2 sanığın yargılandığı dava ile birleştirdi.
TÜM SUÇLAMALARDAN SORUMLU TUTULDU
Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Suphi Akbaş ile Ferit Ak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Salih Şahin, duruşmaya katılmazken, sanık avukatları ise hazır bulundu. Sanık Akbaş, savunmasında, iddianamede kendisi ile ilgili suçlamaların maddi delile dayanmadığını, saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Sanık Ak da Vahit Akçil'i tanımadığını, isim benzerliği nedeniyle hakkında dava açıldığını ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, sanık Suphi Akbaş'a '36 kişiyi öldürme', 'devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma', '332 kişiyi öldürmeye teşebbüs', 'yasa dışı patlayıcı madde bulundurmak´ suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 10 bin 276 yıl hapis cezası verdi. Ferit Ak ile tutuksuz sanık Salih Şahin'e de 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Salih Şahin hakkında da kararla birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!