Güvenlik kaynaklarından Suriye'ye operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları son dönem yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı.
Suriye sınırına yönelik takviye hakkında bilgi veren güvenlik kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi halkımızın ve sınırlarımızın güvenliğini için ihtiyaç olan yer ve zamanda gerekenler yapıldı, yapılır. Dönem dönem bu bölgelerde teröristlerin saldırı ve sızma girişimleri oluyor. Buna karşı da her türlü tedbir şu anda alınıyor" ifadelerini kullandı.
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkereye yönelik eleştirilere yanıt verilirken, "İcra ettiğimiz harekatlarla ülkemize yönelik Irak ve Suriye'den kaynaklanan tehditler azalmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Buradaki mücadele bir süreklilik gerektiriyor. Bu sürekliliğin, devamlılığın sağlanması için süre iki yıl olarak belirlendi. Aynı zamanda mücadeledeki kararlılığımızın dosta, düşmana gösterilmesi için bu şekilde çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.
MSB kaynakları, Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington'da yapmayı planladığını bildirdi. Kaynaklar, "İlk toplantı yapıldı. Her iki taraf bakış açılarını ve kendi pozisyonlarını ortaya koydular. Birkaç ay içinde de ikinci toplantının Washington’da yapılması planlanıyor" bilgisini verdi.
Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin bilgi veren güvenlik kaynakları "MSB: Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık verilmektedir" dedi.
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