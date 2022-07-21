Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Genoa'ya transfer oldu.

2018 yılında Bayer Leverkusen'den Beşiktaş'a gelen 23 yaşındaki oyuncu 101 maçta 20 gol atarken, 7 asist yaptı. Güven Yalçın 2020-21 sezonunu Lecce'de kiralık geçirmişti.