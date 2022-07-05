Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, yeniden Giresunspor yolunda...

Genç oyuncu, geçen sezonun devre arasında da kiralık olarak Karadeniz ekibinin formasını terletmişti. Gümüşkaya, "Çotanaklar" çıktığı 14 resmi maçta 2 gol atıp, 2 de gol asisti yaptı.