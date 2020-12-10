Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırıda flaş ayrıntı!

DHA

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri'nde meydana geldi. Tesise gelen İsmail K. ve Murat E., Kulüp Başkanı Vahit Olgun'la görüşmek istedi.

DHA'nın haberine göre, makam odasına giren ikili ile başkan arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İsmail K., Olgun'a tabancayla ateş etti. Vücuduna mermi isabet eden Olgun, ağır yaralandı.

Vahit Olgun

İsmail K. ve Murat E. kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Vahit Olgun'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerinden kaçan iki saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Dün gece saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla İsmail K. ve Murat E. yakalandı. Gözaltına alınan 2 saldırgan, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

14 YIL ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Silahlı saldırı şüphelilerinden İsmail K.'nin, daha önce Gümüşhane'de 2 kişiyi silahla öldürmekten hapis cezası aldığı ortaya çıktı. 2006 yılında Gümüşhane'de, bir kafede çıkan tartışmada, İbrahim Yılmaz ve Metehan Ayvaz’ı tabanca ile vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı mahkemece, 'kasten öldürmek' suçundan toplam 31 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırılan İsmail K.'nin, bir süre önce de bulunduğu açık cezaevinden Covid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.