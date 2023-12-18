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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

VALİ TANRISEVER'DEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.