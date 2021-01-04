Gülsüm'ün ölümünde şoke eden açıklama!

DHA

Isparta'da yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre, yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, dün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan'ın cansız bedenine ulaştı.

Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gülsüm Doğan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Burdur'a gelen annesi Ayşe Doğan ve kardeşleri Yunus ile Ramazan Doğan'a teslim edildi. Gülsüm Doğan'ın cenazesinin Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

'EKİPLER ORMANLIK ALANDA BULMUŞ'

Ablasının cenazesini almak için gelen Yunus Doğan, "Kardeşimde zeka geriliği vardı. Sürekli evden kaçıp gidiyordu, buluyorduk. Akli dengesi yerinde değildi. Köye gitmek istiyordu. En son kaybolduğu gün de gittik karakola müracaatımızı yaptık. Kendimiz de aradık köyde, şehir merkezinde bulamadık hiçbir yerde. Ekipler Ağlasun'da bir ormanlık alanda bulmuş. Halam, Müge Anlı'ya çıkmış. Sırf eskiden kalma bir toprak davası için, tabiri caizse 3 kuruşluk bir toprak davası için yalan yanlış konuşuldu, iftiralar atıldı. Annem de, ablam da engelli. Bunların söyledikleri birbirini tutacak şeyler değil çünkü bunlar engelli. Annem de aynı zamanda Alzheimer var. 13 yıldır bize sahip çıkmayan hala öyle bir masumiyetle bize sahip çıkıyor gibi geldi, ilgileniyormuş gibi 'yeğenimi arıyorum' dedi. Sözde aradı ama onun hiçbir katkısı olmadı. İl Jandarma ve AFAD ekipleri sağ olsunlar yardımcı oldu" dedi.

Yunus Doğan

'KÖYDE DAHİ İSTEMİYORLARDI'

Kendilerine yalan yanlış bir sürü iftira atıldığını aktaran Yunus Doğan, "Ancak hepsi ortaya çıkacaktır. Engelli oldukları için annemi ve ablamı köyde dahi istemiyorlardı. Kimse sahip çıkmadı. Şimdi sahip çıkan sözde hala var ortada. Konuşuyor. Konuşsun bakalım her şey ortaya çıkar. 'Dilendiriyorlarmış' deniyor. Dilencilikte kaydı var mı bu kızın illa ki ortaya çıkar. Bunlar iftira. Gerekli şikayetlerimizde bulunduk avukatımız aracılığıyla" diye konuştu.

İLK TESPİT: DONARAK ÖLDÜ

Isparta'da kayıp olarak aranırken dün Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Gülsüm Doğan'ın donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Ailesi tarafından teslim alınan Gülsüm Doğan'ın cenazesi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde toprağa verildi.