Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i (19),geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkındaki ceza belli oldu.

DHA'nın haberine göre, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.