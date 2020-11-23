Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı.

Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale gelen teröristlerden birinin, terörden arananlarda “gri” kategoride yer alan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.